Bayern Munich : Bouna Sarr n'a disputé aucun match en championnat à 4 journées de la fin

Alors qu’il n’a joué aucun match en championnat avec le Bayern Munich cette saison, Bouna Sarr était à deux doigts de faire sa première apparition dimanche lors de la 30e journée de Bundesliga face à Hertha Berlin (2-0). L’ouverture du score de Serge Gnabry est venue briser son rêve.



Selon le journal L'Observateur, l’ancien marseillais appelé à la 69e minute, a été renvoyé sur le blanc de touche tout juste après l’ouverture du score par Gnabry. Un but qui amena le coach bavarois à changer ses plans. A la fin de la rencontre, il a exprimé sa déception: « C’était amer. Le but a fait changer d’avis l’entraîneur. Donc je ne pouvais plus entrer. Je dois accepter ça », a lâché Sarr au journal allemand Bild.



A quatre journées de la fin du championnat allemand, les chances de voir le Sénégalais disputer un match avec le Bayern Munich cette saison sont maigres.



Le départ serait inévitable



« Maintenant que la situation est ainsi faite, on peut dire que c’était une erreur de casting de rejoindre le Bayern. Mais actuellement, Bouna doit se trouver un autre club car c’est risqué de rester. Le championnat français serait la meilleure solution. Il y est né, y a grandi et y a joué. Il n’aura pas besoin de temps d’adaptation », a estimé Badara Sarr, ancien coach de Mbour Petite Côte.



A noter que l'arrière droit des bavarois était forfait à la Coupe du Monde Qatar 2022 avec le Sénégal, dû à son opération au genou à la fin de la saison dernière.