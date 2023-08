Bayern Munich : Harry Kane titulaire avec Tottenham face au Shakhtar

Daniel Levy en vacances à Miami, le Bayern Munich en pleine galère et Harry Kane sur le terrain. Ce dimanche, Tottenham reçoit le Shakhtar Donetsk à Londres, pour l’un des derniers matchs de pré-saison. L’objectif est simple pour les hommes d’Ange Postecoglou : préparer au mieux l’ouverture de la Premier League face à Brentford.



Sans surprise, Harry Kane est titulaire en pointe de l’attaque. Sans surprise, car les Spurs n’ont jamais souhaité se débarrasser de leur buteur, et ce malgré les envies de départs de ce dernier et les offres du Bayern Munich. Ce qui est sûr, c’est que les fans de Tottenham pourront apprécier le talent de leur joueur phare encore une fois, à domicile alors que les Bavarois ont tenté de poser un ultimatum aux Spurs ce vendredi.