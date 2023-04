Bayern Munich : Lucas Hernadez accusé d'adultère par son épouse

Absent des terrains depuis novembre à cause d'une grave blessure, le défenseur du Bayern Munich et de l'équipe de France se retrouve au cœur d'une polémique conjugale étalée au grand jour.



Selon Footmercato, Amelia Lorente, mère des deux enfants de Lucas Hernandez, a fait une publication sur son compte Instagram accusant clairement son mari de la tromper avec le mannequin italien Cristina Buccino.



« Maintenant, vous pouvez arrêter de jouer tous les deux, Lucas Hernandez. Je te le laisse Cristina Buccino. Mais n’oublie pas que tu as deux enfants que tu ne viens pas voir », a-t-elle écrit sur Instagram.



Le couple former par le champion du Monde 2018 et Amelia Lorente, avait fait l'actualité en en 2017 suite à une dispute violente à Madrid qui avait entraîné une condamnation à 31 jours de travaux d’intérêt général, assortis d’une mesure d’éloignement de six mois par la justice espagnole.