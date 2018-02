Bayern : pour Boateng, Guardiola est le meilleur

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola a laissé de très bons souvenirs du côté du Bayern Munich. Pour le défenseur central Jérôme Boateng (29 ans, 12 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison), il n'y a aucun doute : le Catalan est le meilleur coach du monde.

«Il est brillant. Pour moi, tactiquement, il est le meilleur. Cette saison, City a acheté beaucoup de bons joueurs. Ils ont beaucoup d'argent. Maintenant, vous voyez plus que c'est son équipe. Ils jouent un très bon football. C'est beau à regarder », a estimé l'international allemand pour Goal.