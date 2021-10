Beach Soccer – Tournoi Intercontinental de Dubai: Ngalla Sylla sélectionne 12 « Lions » dont Jean Ninou Diatta

Champions d’Afrique en titre et demi-finalistes de la dernière Coupe du monde de Beach Soccer, qui s’est déroulée l’été dernier en Russie, les « Lions » de la plage vont bel et bien répondre à l’invitation pour le tournoi intercontinental de Dubaï qui va rassembler les 8 meilleures nations.



Ayant disputé la dernière Coupe du monde de Beach soccer et été suspendu récemment pour avoir joué un match dans le Championnat national populaire (CNP) encore appelé « Navétanes », le milieu de terrain Babacar Fall, qui est blessé, sera l’un des grands absents de ce tournoi.



Jean Ninou Diatta, qui a été renvoyé de l’équipe nationale de Beach soccer pour les mêmes motifs a bénéficié de la clémence des autorités fédérales. Il a été convoqué par le sélectionneur Ngalla Sylla.

Le sélectionneur national du Sénégal, Ngalla Sylla, a fait appel à 3 nouveaux joueurs. Il s’agit de Seydina Thioub, Serigne Fallou Mboup et Seydina Samb, pour l’International Beach Soccer Cup de Dubaï.



Liste des 12 joueurs

AL Seyni Ndiaye (Vision Sport de Dakar)

Seydina Issa Diagne (Yoff Beach Soccer)

Mamadou Sylla (Jaraaf de Dakar)

Jean Ninou Diatta (Golf Beach Soccer)

Pape Mar Boye (Galaxie Beach Soccer)

Serigne Mboup (Kawsara Beach Soccer de Dakar)

Amar Samb (Ngor Almadies Beach Soccer)

Mamour Diagne (Yoff Beach Soccer)

Raoul Mendy (Mamelles Beach Soccer)

Seydina Thioub (Kawsara Beach Soccer)

Seydina MANDIONE Diagne (Jaraaf de Dakar)

Seydina Samb (APLN Dakar)