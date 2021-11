Beach Soccer-Tournoi Intercontinental de Dubaï: le Sénégal croise le Portugal pour la 3ème place

Les coéquipiers de Raoul Mendy vont croiser le Portugal en match pour la 3ème place, ce samedi à 13h30. Lors de son premier match dans cette compétition où il était invité en tant que champion d’Afrique, le Sénégal avait battu le Portugal (7-4). Le Sénégal reste sur deux victoires consécutives devant la formation portugaise.



Les compétitions vont démarrer ce samedi dès 11h avec les matchs de classement pour la 5ème place entre l’Uruguay et les Emirats arabes unis et pour la 6ème place entre l’Espagne et le Japon.



La finale du tournoi va opposer l’équipe iranienne à l’équipe championne du monde, la Russie qui a dominé le Portugal (7-3) en demi-finale.