Béatification des moines de Tibéhirine et de 12 autres religieux catholiques

Ils sont 19 à être proclamés bienheureux ce samedi 8 décembre à Oran. L’Eglise catholique voit en eux des martyrs, ce qui veut dire témoins dans le langage chrétien, parce qu’assassinés au nom de leur foi chrétienne et de leur attachement à un peuple qu’ils n’ont pas voulu quitter quand celui était plongé dans la tourmente d’une effroyable guerre civile.



Affrontements entre l’armée et le GIA, le Groupe islamique armé, assassinats ciblés, c’est dans ce contexte politico-religieux qu’entre 1994 à 1996, six religieuses et treize religieux ont trouvé la mort. Parmi eux, les sept moines du monastère de Tibéhirine et Mgr Pierre Claverie évêque d’Oran.



C’est bien la mémoire non cicatrisée de cette décennie noire, sujet tabou en Algérie, qui fait de cette béatification un évènement exceptionnel mais dont la réception peut s’avérer délicate : en somme, pourquoi faire de ces religieux des saints quand en face 150 000 civils ont perdu la vie ? En faisant le choix d’Oran plutôt que du Vatican, l’Eglise honore aussi la mémoire de ces dizaines de milliers d’Algériens morts pour s’être opposés à la violence et au radicalisme.



Une messe rassemblant 1 300 personnes



La messe va se tenir dans l’église Santa Cruz sur les hauteurs d’Oran en présence environ de 1 300 personnes, les familles, les membres des congrégations des religieuses et des religieux, ceux de la petite Eglise d’Algérie. De nombreux imams ont été également invités.