Bébé Archie rencontre l'archevêque Tutu en visite royale

Prix Nobel de la paix pour son opposition à l'apartheid, l'archevêque s'est dit "ravi" du "rare privilège et honneur" de rencontrer les membres de la famille royale.



Il a passé une demi-heure avec le couple et Archie à sa Legacy Foundation au Cap, dans un bâtiment vieux de plusieurs siècles construit par des esclaves.

L'archevêque l'a dit au couple : "C'est très réconfortant, laissez-moi vous dire, très réconfortant de réaliser que vous êtes vraiment, vraiment des gens attentionnés."



Le couple a également posté une vidéo sur leur compte-rendu officiel de leur arrivée à la rencontre avec l'archevêque au Cap, avec la légende, dans le Sussex-Royal Instagram : "Arch rencontre Archie !"

Plus tard, la duchesse de Sussex a parlé de l'excitation et de la pression d'être une mère qui travaille lorsqu'elle a rencontré des femmes entrepreneurs au Cap.



S'adressant à elles lors d'un événement intitulé Ladies Who Launch, elle a dit que s'occuper d'Archie et s'acquitter de ses fonctions royales était " beaucoup ", mais elle a ajouté : " C'est tellement excitant ".



Elle a qualifié de "fascinante" une association à but non lucratif qui emploie des femmes défavorisées pour fabriquer des bracelets pour de bonnes causes.



"En autonomisant ces femmes issues de ces milieux, elles changent l'orientation de leurs communautés et autonomisent la prochaine génération ", a-t-elle dit.



Meghan a également rencontré des mères et de jeunes enfants chez mothers2mothers, une organisation à but non lucratif qui apporte un soutien aux femmes enceintes et aux nouvelles mères vivant avec le VIH.



Elle jouait avec les tout-petits sur le sol et invitait d'autres mères à se joindre à elle.