Beijing+30 : le Sénégal réaffirme son engagement en faveur de l’égalité des genres

À l’occasion du 30ᵉ anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes (Beijing+30), le Président de la République du Sénégal a pris la parole lors de la réunion de haut niveau des Nations unies. Dans un discours empreint de fermeté et de vision, il a rappelé la centralité de l’égalité entre les sexes dans la construction d’un avenir inclusif et durable.« L’égalité est une exigence morale universelle et le développement d’une société est impossible si ses femmes et ses filles sont exclues », a affirmé le Chef de l’État, appelant la communauté internationale à un effort collectif pour accélérer la marche vers l’autonomisation des femmes.Le Président a mis l’accent sur la lutte contre les violences et discriminations, qualifiées de fléau mondial qui engage non seulement les États, mais aussi les citoyens et les leaders mondiaux. Selon lui, la réussite de ce combat passe par une mobilisation conjointe, au-delà des frontières et des contextes culturels.Évoquant la Vision Sénégal 2050, il a souligné que les femmes et les jeunes constituent « des piliers de la stabilité et des moteurs de la prospérité durable ». L’égalité et l’inclusion sont ainsi présentées comme des leviers incontournables pour atteindre les objectifs de transformation nationale.Le Chef de l’État a conclu son intervention par un appel fort : « Préparons les générations futures à vivre dans un monde plus juste, plus égalitaire et plus harmonieux ». Un message qui résonne comme une feuille de route pour les années à venir, dans un contexte mondial où les inégalités persistent malgré les avancées.