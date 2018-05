Belgique : Nainggolan, non retenu dans liste des mondialistes dit être déçu et fatigué

Grosse surprise lundi avec l'absence de Radja Nainggolan (30 ans, 30 sélections et 6 buts) dans la liste des joueurs retenus avec la Belgique pour la Coupe du monde en Russie. Le milieu de terrain de l'AS Rome a exprimé sa déception dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.



« Il est vrai que, l’année dernière, j’avais déjà envisagé de ne pas me rendre disponible pour l’équipe nationale. Mais j’espérais encore pouvoir y participer, car disputer une telle Coupe du monde était mon rêve d’enfant. Cela m’est maintenant enlevé. Je le méritais », assure le Giallorosso dans des propos relayés par Le Soir.



« Je suis dans le livre des records. En tant que seul meilleur joueur qui n’a pas été autorisé à rejoindre la Coupe du monde, et ces deux fois de suite. C’est tellement incompréhensible que je ne peux qu’en rire. (...) Je suis fatigué de toujours être vu comme un bad-boy. Je veux être jugé sur ma performance et non sur ce que je fais en dehors du terrain. Allons-nous parler différemment de Maradona ? », a poursuivi le Belge, qui a décidé de prendre sa retraite internationale.