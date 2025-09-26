Belgique : une fillette sénégalaise de 9 ans meurt à la suite d’un accident à vélo

Khady Mame Diarra, une fillette sénégalaise âgée de 9 ans, est décédée à Bruxelles (au centre de le Belgique), à la suite d’une chute à vélo lors de la journée sans voiture. Ses funérailles se sont tenues hier, jeudi, à la mosquée d’Al Karam de Forest( en Belgique) avant son inhumation au cimetière multiconfessionnel d’Evere.



La capitale belge a été frappée par une immense tristesse après ce drame. L’accident est survenu au cours d’un événement destiné à promouvoir la mobilité douce et à réduire le trafic automobile. Mais pour la petite Khady, la promenade s’est transformée en tragédie. Blessée après sa chute, elle a succombé à ses blessures, rapporte le journal Les Echos dans sa parution de ce vendredi.



La douleur est immense au sein de sa famille et de la diaspora sénégalaise. Parents, amis, voisins et compatriotes se sont rassemblés dans une atmosphère de recueillement pour lui rendre un dernier hommage. « Notre douleur n’est pas celle des seuls proches », ont insisté ses parents, rappelant l’impact collectif de cette perte.



Khady était connue comme une enfant joyeuse, curieuse et généreuse, toujours prête à partager son sourire. Sa disparition tragique a soulevé toutefois des interrogations sur la sécurité des espaces publics et la protection des enfants, même lors d’événements censés réduire les risques liés à la circulation.



Au-delà de Bruxelles, l’émotion a traversé les frontières pour toucher toute la communauté sénégalaise, en Belgique comme au Sénégal, qui a partagé la douleur de la famille et a gardé le souvenir d’une petite fille lumineuse partie trop tôt, conclut le quotidien d’information.