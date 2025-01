Bénin : 28 soldats tués à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso

Au Bénin, 28 militaires ont été tués mercredi 8 janvier dans une attaque terroriste au nord du pays, selon des sources sécuritaires. L’attaque, la plus meurtrière depuis 2021, a visé une position des forces de défense et de sécurité du Bénin. Les soldats tués appartiennent au dispositif de riposte antiterroriste Mirador.



En l’absence de communiqué officiel, on ignore si le bilan est définitif. Les mêmes sources signalent qu’il y a eu des rescapés. Les corps des victimes ont été rapatriés par hélicoptère sur Kandi, ville située à une heure du lieu de l’attaque, au nord du Bénin.



La position visée a été attaquée à l’arme, puis incendiée. Une fois l’alerte donnée, l’armée béninoise a riposté par air et terre. Une source militaire sur le terrain informe qu’une quarantaine de jihadistes ont été neutralisés dans la foulée. Le ratissage se poursuivait encore jeudi soir.