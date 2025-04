Nigeria: au moins 40 morts dans des attaques de villages, selon un nouveau bilan officiel

Au moins quarante personnes ont été tuées mercredi 2 avril 2025 dans une série d'attaques de villages dans le centre du Nigeria, selon un nouveau bilan fourni vendredi 4 avril à l'AFP par le gouvernement local et la Croix-Rouge, après un précédent bilan de dix morts.



« Nous avons enterré hier plus de 30 personnes », a déclaré un responsable du gouvernement local de l'État du Plateau, Farmasum Fuddang, affirmant qu'un total de 48 corps ont été retrouvés après une série d'attaques mercredi. Un responsable de la Croix-Rouge a évoqué un bilan « dépassant les 40 morts, pour la plupart des femmes et des enfants ».