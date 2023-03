Bénin: Les Démocrates présente une proposition de loi spéciale d'amnistie

L’initiative vient du groupe parlementaire du parti revenu à l’Assemblée nationale après les législatives inclusives de janvier.



Peu avant la conférence de presse, l’ancien chef de l'État Thomas Boni Yayi a dénoncé l’isolement de son ancienne Garde des Sceaux et réclamé sa libération sans conditions.



Le parti Les Démocrates, dont il est président d’honneur, a présenté dans la foulée à la presse, une proposition d’une loi spéciale d’amnistie. La proposition est rédigée pour faciliter la décrispation, la pacification et la réunification, affirment Les Démocrates.



Amnistie en faveur, « des personnalités politiques en prison [et] les personnalités politiques béninoises en exil ». Outre Reckya Madougou, sont concernés Joël Aivo, Komi Koutche, Sébastien Adjavon et bien d’autres.



Toujours pour sa championne, le parti exige l'exécution sans délai des conclusions du groupe des experts de l’ONU. Celles-ci demandaient la libération de Reckya Madougou, en novembre 2022. Minoritaires au Parlement, les élus de l’opposition demandent à la majorité de les soutenir, dans l’intérêt du Bénin.



Le dernier appel est pour Patrice Talon. Le parti l’invite à œuvrer pour l’aboutissement heureux de l’initiative. Cela renforcera son bilan économique, politique et social, estime l’opposition.