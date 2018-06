Bénin : prise de fonction de la Cour constitutionnelle renouvelée

Une cérémonie sobre avec un seul temps fort quand les sept nouveaux membres, debout devant un micro, ont levé la main pour répondre, après la lecture du serment, « je le jure ».Leur mission essentielle est de veiller au strict respect de la Constitution. Autre pouvoir, valider ou invalider toute élection organisée au Bénin. C'est également un recours pour tous les Béninois qui se sentent brimés ou tout citoyen qui a des doutes sur la conformité d'une loi.Les Béninois la vénèrent comme leur fétiche. Et au pays du vaudou, le fétiche est craint. C'est le cas, quel que soit le bord politique. On peut citer quelques décisions osées, l'annulation par le passé de l'élection au poste de député d'une première dame. En janvier dernier, elle a interdit aux députés d'interdire le droit de grève.Ça boude quand ça n'arrange pas un camp, mais ça ne va pas plus loin. Ses décisions sont sans appel et s'imposent à tous.