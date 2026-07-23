Département de Bignona : Yancouba Diémé et le maire de Sindian scellent une alliance pour l'implantation du parti de Bassirou Diomaye Faye

Le ministre Yancouba Diémé a accordé une audience, ce mercredi 22 juillet 2026, au maire de la commune de Sindian, Ansoumana Sané. Cette rencontre de travail a permis aux deux responsables politiques d'échanger sur les enjeux stratégiques et les leviers de développement économique et social au sein du département de Bignona.



Au-delà des questions territoriales, les deux personnalités ont réaffirmé leur adhésion totale à la vision portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour l'édification d'un Sénégal juste et prospère.



Sur le plan politique, Yancouba Diémé et Ansoumana Sané ont officialisé leur engagement conjoint à mobiliser leurs réseaux, responsables, militants et sympathisants. Leur objectif affiché est d'assurer un ancrage massif et une implantation solide de la nouvelle formation politique du chef de l'État dans l'ensemble de la région de Ziguinchor, avec une attention particulière portée au département de Bignona.

