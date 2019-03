Benno Ak Tanor rejette toute idée de dissolution de l’Assemblée et de couplage des élections

La coalition Benno ak Tanor rejette toute idée de couplage des élections législatives et locales ainsi que la dissolution de l’Assemblée nationale. Et pour cause, cette coalition qui avait porté la candidature du Secrétaire général du Parti socialiste lors de la Présidentielle de 2012 affirme qu’un tel procédé n’aura pas d’impact sur le renforcement de la démocratie, encore moins sur la crédibilité des institutions.



La coalition s’est en outre prononcée sur le débat relatif la possibilité ou non à Macky Sall de brigueur un troisième mandat. Et selon eux, la question est toute tranchée par la Constitution découlant du référendum de 2016.



Cette idée avait été soulevée par leur ex-camarade de parti Aïssata Tall Sall, qui avait soutenu qu’un tel procédé serait effectivement de nature à garantir la stabilité politique et institutionnelle du Sénégal.



A en croire Ousmane Tanor Dieng et Cie, en son article 27, la Charte fondamentale du Sénégal stipule que : «Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs». Ce qui le don de clarifier ce débat et de fermer définitivement cette parenthèse.