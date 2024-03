Bennoo à Tivaouane: Amadou Ba face au défi de la mobilisation, les responsables locaux se font désirer (PHOTOS & VIDEO)

La campagne électorale bat son plein. A l'instar de ses concurrents, Amadou Ba candidat de Bennoo Bokk Yaakar lui a opté pour des meeting et visites de courtoisie chez les guides religieux. Lundi à Mbacké avec le soutien des leaders et responsables de ladite localité, les populations ont répondu massivement présentes par contre en ce Deuxième jours, à Tivaouane le candidat fait face au défi de la mobilisation.



Pour l'heure y a pas encore du monde et on ne voit pas la présence de militants des leaders ou responsables politiques de benno de ladite localité. Ni pancarte ni banderoles encore moins tee-shirt ou l'on peut lire le nom d'un leader à part les militants du maire Diop Sy.