Biennale Dak'Art 2024 : Agnès Brezephin remporte le Grand Prix Léopold Sédar Senghor

Le Grand Prix du Chef de l'État Léopold Sédar Senghor a été attribué ce jeudi à Dakar à l'artiste martiniquaise Agnès Brezephin pour son œuvre intitulée "Fil(s) de soi(e)". Cette distinction a eu lieu lors de l'ouverture de la 15ᵉ édition de la Biennale de l'art africain contemporain (Dak'Art 2024), selon l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



« Une installation, qui dès le titre, invite le spectateur à un dialogue subtil, presque à une mise en garde sur ce qu’il s’apprête à découvrir ou à ressentir », a expliqué le jury présidé par Michèle Magena (RDC) dans sa note de délibération.



La lauréate 2024 a reçu son prix des mains du chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui a présidé la cérémonie d’ouverture officielle du Dak’art 2024, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Le prix est doté d’une enveloppe de 20 millions de francs CFA, a précisé l’animatrice et journaliste Oumy Ndour.



Agnès Brezephin, très émue par cette distinction et en larmes jusqu’à la fin de la cérémonie, a exprimé sa gratitude.



« Je suis…, c’est très compliqué…Je me suis rendue compte que c’est ici chez moi, en faisant la pièce, en l’installant, c’est incroyable ! Ça bouscule plein de choses dans ma tête, de décisions pour le futur, c’est incroyable, je ne pensais pas que j’allais avoir cette forte émotion », a-t-elle dit.



La gorge serrée, Agnès Brezephin déclare avoir des couleurs, des fils de soie, mais ‘’pas de mot’’. « Pour la première fois de ma vie, je suis très heureuse, vraiment très heureuse. Enormément d’émotions. Un prix qui m’a beaucoup touchée », a-t-elle exulté en recevant les chaleureuses félicitations des autres artistes.



Elle souligne le caractère ‘’extraordinaire’’ de la Biennale de Dakar qui, dit-elle, « donne une chance incroyable lors qu’on est sélectionné. Mais rien que le fait d’exposer, c’est magique. On rentre dans du merveilleux avec ce prix ».



Le Grand prix Léopold Sédar Senghor a été attribué à l’artiste éthiopien Tegene Kunbi (2022), Leila Adjovi (Bénin 2018) et Youssef Limoud (Egypte, 2016). Driss Ouadahi (Algérie) et Olu Omoda (Nigéria) ont été primés en 2014 et Youness Baba Ali (Maroc) en 2012.



Le jury a fait son choix parmi 58 artistes de 27 pays sélectionnés dans l’exposition internationale ‘’IN’’ dans laquelle figurent cinq artistes sénégalais.