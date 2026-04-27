Fatick : Démantèlement d'un réseau de trafic de migrants entre Karang et la Gambie

L’antenne régionale de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a déféré trois individus devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Fatick. Les mis en cause sont poursuivis pour escroquerie, association de malfaiteurs et tentative de trafic de migrants. L'opération fait suite à une enquête ouverte le 27 mars 2026 après une plainte déposée au poste frontalier de Karang.







Le réseau utilisait un mode opératoire structuré pour convoyer des candidats vers l'Espagne par voie maritime. Les victimes, originaires du Sénégal et de la Guinée, versaient des sommes comprises entre 300 000 et 430 000 F CFA à un intermédiaire. Elles étaient ensuite acheminées via des pistes clandestines vers la gare routière de Karang, avant d'être transférées dans un campement situé à Gougnadou, en République de Gambie.







L'enquête a révélé que le principal suspect agissait comme recruteur pour le compte d'organisateurs basés en Gambie, en échange de la promesse d'un voyage gratuit pour lui-même. Il s'appuyait sur la complicité d'un conducteur de moto-taxi servant de passeur et d'un chauffeur de véhicule immatriculé en Gambie. Ce dernier était chargé de contourner les postes de contrôle officiels pour convoyer les candidats jusqu'au point de rassemblement final.







L'interpellation des trois suspects a été rendue possible grâce à la mise en place d'une surveillance et d'une souricière par les enquêteurs de la DNLT à Karang. Lors de leurs auditions, les individus ont reconnu les faits et détaillé leurs rôles respectifs dans le dispositif de convoyage. Au total, une somme de 1 480 000 F CFA avait été collectée auprès du dernier groupe de plaignants. Les investigations se poursuivent pour identifier d'autres complices potentiels au-delà de la frontière.

