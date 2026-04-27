Golfe de Guinée : Succès des manœuvres navales internationales pour la sécurisation des eaux africaines

La Marine nationale sénégalaise a accueilli la cérémonie de clôture de l’exercice multinational Obangame Express 2026, au terme de deux semaines de manœuvres intensives dans le golfe de Guinée. La clôture a été présidée par le contre-amiral Abdou Sène, chef d’état-major de la Marine nationale, en présence du contre-amiral Kelly C. Ward, directeur des effets stratégiques auprès de l’US NAVAF (forces navales américaines pour l’Afrique).







Cette édition a réuni une vingtaine de pays riverains et partenaires, dont les États-Unis et les Pays-Bas. L'objectif principal de l'exercice était de tester l'interopérabilité des forces navales et de renforcer les capacités opérationnelles en mer pour faire face aux menaces maritimes dans la région. Les unités engagées ont simulé diverses interventions visant à sécuriser les eaux du golfe de Guinée, une zone stratégique pour le commerce international.







Les manœuvres ont permis de valider les protocoles de communication et de coordination entre les différentes marines nationales. Durant deux semaines, les équipages ont travaillé sur la lutte contre la piraterie, la pêche illicite et les trafics transfrontaliers. Le contre-amiral Abdou Sène a salué l'engagement des pays participants, soulignant que la sécurité maritime est un enjeu collectif qui nécessite une réponse coordonnée et permanente.







Obangame Express s'impose désormais comme le plus grand exercice maritime multinational en Afrique de l'Ouest et centrale. Le soutien des partenaires stratégiques comme les États-Unis permet aux marines de la région de monter en puissance technologique et tactique. La clôture de cette édition 2026 marque une étape supplémentaire dans la consolidation de l'architecture de sécurité maritime définie par le Code de conduite de Yaoundé.

