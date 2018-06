Bignona : Macky chope à Ousmane Sonko son seul maire

La bataille entre le leader de Pastef/ Les Patriotes et le camp présidentiel risque d’être rude. Le Président Macky Sall a décroché le maire de la Commune de Sindian, dans le département de Bignona, un des plus grands soutiens de Ousme Sonko.



En effet, Yankhoba Sagna a été reçu en audience mardi et a promis de mouiller le maillot pour faire réélire Macky Sall lors de la prochaine élection. présidentielle.



Selon le journal «L’As», ce maire a soutenu la liste de Ousmane Sonko aux dernières législatives. Sindian a été la seule commune remportée par le Pastef.