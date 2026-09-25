Bignona : une quarantaine d’arbres centenaires abattus pour fabriquer des tables-bancs

Selon Le Soleil, à Bignona, au sud du Sénégal, «42 arbres à risques» ont été abattus pour servir à fabriquer 550 tables-bancs dédiés aux établissements scolaires de la commune. Il s’agissait d’arbres centenaires qui menaçaient la quiétude des populations.



Ces arbres seront transformés en tables-bancs réfectionnés gratuitement par les acteurs de la chaîne de valeur (exploitants forestiers, les menuisiers, les soudeurs), qui ont accompagné le processus par leurs propres moyens au bénéfice de 11 écoles élémentaires et 3 collèges de la commune. Au même moment, des commerçants ont participé à travers l’achat de la peinture.



«Dans ce contexte de rentrée scolaire, ce don vient répondre à notre déficit en tables-bancs estimé à 690 tables-bancs», a déclaré ce vendredi Boubacar Konaté, Inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Bignona 2, lors de la réunion de restitution des travaux des opérations d’abattage et d’élagage d’arbres.



Les communes de Djibidione et Oulampane, zones de retour des déplacés du conflit en Casamance, ont aussi bénéficié à raison de 20 tables-bancs chacune. Au total, 550 tables-bancs sont confectionnées et seront livrées dans les 10 prochains jours.



«Il y a un engagement communautaire. Même pour la distribution de ces tables-bancs, il y a une solidarité départementale parce que les arbres sont abattus dans la commune de Bignona», s’est réjoui le préfet, toujours selon Le Soleil.