Train Express Régional : la liaison Diamniadio-AIBD sera mise en service ce lundi 28 septembre

La mise en service commerciale de la section Diamniadio-Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) du Train express régional (TER) débutera ce lundi 28 septembre 2026. L’annonce a été faite par le ministère des Transports terrestres et aériens dans un communiqué.



Le texte souligne que cette étape majeure marque « l’aboutissement de la deuxième phase du TER Dakar, portée par l’engagement du ministère des Transports terrestres et aériens, en coordination avec l’ensemble des acteurs mobilisés autour de ce projet structurant ».



Avec ce nouveau tronçon d’environ 19 kilomètres, le TER relie désormais directement Dakar à l’Aéroport international Blaise Diagne. Cette nouvelle desserte offre aux voyageurs, aux travailleurs de la plateforme aéroportuaire et aux visiteurs du Sénégal « une liaison rapide, régulière et confortable », tout en renforçant la connectivité du pôle urbain de Diamniadio.



Selon le communiqué, cette mise en service intervient également à l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, pour lesquels le TER constituera « un maillon important du dispositif de mobilité des délégations, des spectateurs et des visiteurs ».



Le ministère remercie également les populations riveraines pour « leur patience et leur compréhension » tout au long de la réalisation des travaux.



Les usagers sont invités à découvrir cette nouvelle desserte et à consulter les horaires et tarifs disponibles dans les gares et sur les canaux officiels.

