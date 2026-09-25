Accusations contre Sonko : Alioune Tine appelle le leader de Pastef à saisir la justice contre Madiambal Diagne

Au cours d’un entretien exclusif à PressAfrik, ce vendredi 25 septembre, Alioune Tine s’est prononcé sur les accusations portées par le journaliste Madiambal Diagne (en exil en France) à l’encontre d’Ousmane Sonko. Pour le fondateur d’Afrikajom Center, le président de l’Assemblée nationale, compte tenu de son influence, ne peut pas rester silencieux face à des «accusations graves». Selon lui, Sonko doit défendre son image, celle de son parti, mais également celle du Sénégal.



Alioune Tine dit ainsi ne pas comprendre que le leader de Pastef n’ait pas, selon lui, engagé de démarche judiciaire face à la gravité des accusations. Il estime que la situation a également pris une dimension internationale avec l’existence d’enquêtes évoquées autour de certaines affirmations. « Tu ne peux plus te taire, tu dois te prononcer », soutient-il, appelant Ousmane Sonko à porter l’affaire devant la justice.



Pour Alioune Tine, la justice doit permettre d’établir la véracité ou non des accusations. Il estime que si Madiambal Diagne a tort, celui-ci devra répondre de ses propos devant les tribunaux. À l’inverse, si des faits sont établis, la justice devra également en tirer les conséquences. Il insiste ainsi sur la nécessité de laisser les institutions compétentes trancher le différend.



Enfin, selon le fondateur d’Afrikajom Center, le recours à la justice fait partie du fonctionnement démocratique. Il estime qu’une personnalité politique de premier plan doit pouvoir répondre aux accusations qui la visent par les voies légales, plutôt que de laisser s’installer le silence et la polémique. Cette démarche permettrait, selon lui, de faire examiner les accusations et d’établir les responsabilités.