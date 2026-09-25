Incendie volontaire, séquestration, mise en danger d’autrui : Rox la Chancelière rattrapée par une nouvelle affaire

Rokhaya Fall, plus connue sous le nom de Rox la Chancelière, fait face à une nouvelle procédure judiciaire. Déjà détenue pour purger une peine de six mois ferme prononcée par le tribunal de Pikine-Guédiawaye, l’influenceuse doit désormais répondre d’autres faits devant un juge d’instruction.



Selon Seneweb, cette nouvelle affaire porte sur des faits qualifiés « d’incendie volontaire, de séquestration et de mise en danger de la vie d’autrui ». Les faits remonteraient à 2025 et impliqueraient sa sœur.



Toujours selon Seneweb, Rox a été extraite de prison ce vendredi, avant d’être conduite devant le juge d’instruction du 4e cabinet du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en charge du dossier.



À l’issue de son audition, la TikTokeuse a été inculpée des trois chefs retenus. Elle n’a toutefois pas été renvoyée en prison dans le cadre de cette procédure. Le magistrat instructeur l’a placée sous contrôle judiciaire, une mesure assortie d’une restriction : la confiscation de son passeport sénégalais.



Rox vit en Allemagne. Elle est connue sur TikTok pour ses longs lives nocturnes et ses commentaires sans détour sur l’actualité ainsi que sur la vie privée de certaines célébrités.



Âgée de 40 ans, elle s’est construit une notoriété grâce à son franc-parler, son autodérision et ses provocations. Elle approche aujourd’hui du million d’abonnés et s’impose comme l’une des figures les plus suivies de la scène TikTok sénégalaise.