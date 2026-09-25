Santé et coopération militaire : le navire-hôpital de la Marine chinoise « Ji Xiang Fang Zhou » accoste à Dakar

Le navire-hôpital de la Marine chinoise, « Ji Xiang Fang Zhou », a accosté ce vendredi 25 septembre 2026 à Dakar. Il a été accueilli par les autorités de la Marine nationale sénégalaise et du Port autonome de Dakar (PAD), informe la Marine nationale du Sénégal.



Cette escale sera marquée par la réalisation de prestations médicales au profit des populations, ainsi que par plusieurs activités de coopération militaire entre le Sénégal et la Chine.



Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), les prestations médicales à bord du navire se poursuivront jusqu’au mercredi 30 septembre 2026.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays et vise à apporter des soins gratuits à des patients sélectionnés par les autorités sanitaires et militaires sénégalaises.



L’accès réservé aux patients sélectionnés



La Direction du service de santé des Armées et le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique précisent que les prestations médicales ne sont pas accessibles sur la base d’une inscription libre du public.



Elles sont exclusivement destinées aux patients préalablement identifiés et sélectionnés par leurs services respectifs.



L’escale du « Ji Xiang Fang Zhou » constitue ainsi une nouvelle étape dans la coopération entre le Sénégal et la Chine, avec un volet médical destiné à soutenir la prise en charge de patients sélectionnés par les autorités sénégalaises.