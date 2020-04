Birahim Seck demande la publication des Plans d'Investissement d'Urgence du secteur de la Santé et de l'Action sociale.

Pendant que des doutes commencent à prendre place dans la politique de distribution de l’aide alimentaire destinée à un million de ménages sénégalais dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, le Coordonnateur du Forum Civil demande aux ministre Abdoulaye Diouf Sarr et Mansour Faye de publier les Plans d'Investissement d'Urgence du secteur de la Santé et de l'Action sociale.« Au lieu de laisser grossir les suspicions légitimes des citoyens, les ministères de la Santé et celui du Développement Communautaire devraient publier les Plans d'Investissement d'Urgence que le président de la République leur a demandé d'élaborer lors de la réunion du Conseil des ministres du 8 avril 2020. Les démentis ne pourront pas dissiper les doutes. », a affirmé Birahim Seck.Qui ajoute que « La transparence est le seul gage de la confiance qui n'exclut évidemment pas le contrôle »Le soldat de la lutte contre la corruption de souligner également que « l’avis d'attribution mentionnant les 27 500 000 000 FCFA ne fait pas état du nombre de tonne de riz par fournisseur ni le prix par tonne. »Birahim Seck