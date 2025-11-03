Birkelane : le commandant de la Gendarmerie échappe à un assassinat, neuf (09) suspects arrêtés

La quiétude de la forêt de Birkelane, dans la région de Kaffrine, a été violemment rompue jeudi dernier, par un double drame, celui d'un cultivateur, suivi d'une tentative d'assassinat contre le commandant de gendarmerie venu arrêter le suspect. Ce dernier a été sauvé de justesse par ses hommes lors d'une attaque à la machette.



L'affaire débute jeudi en fin d'après-midi dans un champ de Fass Sy. M. Dramé, cultivateur, découvre le troupeau du berger A. Bâ en train de saccager sa récolte de mil. La discussion pour faire quitter les lieux au berger tourne court. Elle dégénère en altercation physique. Armé d'une machette, A. Bâ prend le dessus et égorge son interlocuteur, informe L'Observateur.



Alertés par les cris, d'autres cultivateurs maîtrisent l'agresseur et alertent la gendarmerie. Sur place, le Commandant Ndiaye et ses hommes constatent le décès et procèdent à l'arrestation du présumé meurtrier.



C'est sur la route du retour, dans un secteur isolé, que l'impensable se produit. Un groupe de bergers, supposés être des proches de A. Bâ, surgit d'un buisson pour tendre une embuscade au convoi.



« Ils sont sortis des buissons comme des diables. Ils en voulaient particulièrement au Commandant. Ils voulaient le tuer pour récupérer leur camarade », rapporte un témoin sous anonymat.



Les assaillants, déterminés et armés de machettes, se sont rués spécifiquement sur le Commandant Ndiaye. Dans le chaos, ils lui ont asséné plusieurs coups, dont un violent à la mâchoire.



Les gendarmes ont réagi avec un courage remarquable pour protéger leur chef, au péril de leur vie. Leur intervention rapide a permis de dégager le Commandant Ndiaye des griffes de ses agresseurs, lui évitant une issue fatale.



Évacué en urgence vers le centre de santé de Birkelane, l'officier a été admis dans un état grave. Depuis son lit d'hôpital, bien que « très mal en point », il a confirmé que neuf des agresseurs avaient été interpellés. Le reste du groupe a pris la fuite.



Ce double drame a provoqué une forte tension dans la zone, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre pour éviter des représailles entre les communautés de Fass Sy et Loumbal Peulh.



Le corps de la victime, M. Dramé, a été transféré à la morgue de l'hôpital régional de Kaffrine en attendant une autopsie. Le berger A. Bâ, soigné pour une blessure au bras, a été écroué.



Les neuf suspects interpellés et A. Bâ doivent être présentés au parquet de Kaffrine à l'issue de leur garde à vue. Ils risquent de lourdes poursuites, notamment pour « tentative d'assassinat sur une personne dépositaire de l'autorité publique ». Le Commandant Ndiaye, lui, entame une longue convalescence.