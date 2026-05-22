Escroquerie au visa : le chanteur religieux Ass Dione placé sous mandat de dépôt pour un préjudice de 2,3 millions F CFA

Le chanteur religieux Ass Dione a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi par le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, à la suite de son défèrement par la brigade de recherches de Keur Massar pour « escroquerie au visa ». Déjà incarcéré pour d'autres infractions, le détenu est retourné en prison dans l'attente de son procès fixé au mercredi prochain, sauf renvoi.







L'affaire a débuté après la plainte de deux candidats à l'émigration clandestine désireux de rallier les États-Unis via le Nicaragua, qui avaient remis la somme de 2,3 millions F CFA au mis en cause. Ass Dione n'a pas honoré son engagement et a reconnu l'intégralité des faits sur procès-verbal lors de son interrogatoire par les enquêteurs de la brigade de recherches, tout en s'engageant à rembourser les victimes.







Le mis en cause avait été extrait de sa cellule mercredi dernier par les enquêteurs de Keur Massar pour les besoins de cette nouvelle affaire. Il était en effet déjà placé sous mandat de dépôt depuis le mardi 31 mars 2026 par le juge d'instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour des accusations d'association de malfaiteurs et d'actes contre nature.

