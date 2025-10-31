Birkilane : Un cultivateur tué à Fasse Sy à la suite d’une altercation avec un berger

Un drame est survenu hier jeudi dans l’après-midi dans le village de Fasse Sy, situé dans le département de Birkelane (région de Kaffrine). Selon une source sécuritaire, un homme âgé d’une trentaine d’années a perdu la vie après une violente altercation avec un berger, alors qu’il se trouvait dans son champ.La victime, identifiée comme un cultivateur saisonnier, aurait été mortellement atteinte au cours de la dispute dont l’origine reste encore à préciser. Les services de gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour constater les faits et ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.Le corps du défunt a été évacué vers la structure sanitaire la plus proche pour les besoins de l’autopsie, rapporte Aps.