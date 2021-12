Birmanie: l'ONG Save the Children confirme la mort de deux de ses employés

Quatre jours après la découverte d'au moins 35 cadavres calcinés dans des véhicules, samedi, dans l'est de la Birmanie, l'ONG a confirmé mardi la mort de ses deux employés portés disparus.



L'ONG Save the Children a confirmé, mardi 28 décembre, la mort de deux de ses employés qui avaient été portés disparus, après la découverte des restes calcinés d'au moins 35 personnes dans l'est de la Birmanie, samedi.



"C'est avec une profonde tristesse que nous confirmons aujourd'hui que deux membres des équipes de Save the Children étaient parmi les 35 personnes au moins, dont des femmes et des enfants, qui ont été tués, vendredi 24 décembre, dans une attaque commise par les militaires birmans dans l'État de Kayah", a déclaré l'ONG dans un communiqué.