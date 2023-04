Birmanie: la junte annonce avoir gracié plus de 3000 prisonniers pour le Nouvel an

La junte birmane a annoncé ce lundi la libération de plus de 3.000 prisonniers à l'occasion du Nouvel An bouddhiste, sans préciser si cette amnistie s'appliquait à ceux arrêtés dans le cadre de sa répression contre l'opposition. Le chef de la junte Min Aung Hlaing a «gracié 3.015 détenus pour célébrer le Nouvel An birman, pour la paix du peuple, et sur des bases humanitaires», a indiqué le service communication de l'armée au pouvoir. En cas d'une nouvelle infraction à la loi, les personnes libérées devront purger le restant de leur condamnation avec une peine supplémentaire, est-il indiqué. Le communiqué n'a pas précisé si des opposants à la junte, ou des journalistes emprisonnés pour avoir couvert le putsch, étaient concernés par l'amnistie.