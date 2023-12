Bitumage de l'axe Taif -Sadio : le maire de Taif promet un vote-sanction si leur doléance n'est pas satisfaite

L’axe Taif Sadio et Gassane une vielle doléances qui semblent être rangées dans les tiroirs de l’oublie dans ce programme de désenclavement des villes connexées par le gouvernement. Une situation qui pousse l’édile de la ville de Taif à réitérer ses demandes tant répétées.



« Je voudrais lancer un appel solennel à son excellence M. le président Macky Sall, soucieux du développement et du bien-être des populations rurales mais également à M. le ministre Mansour Faye, chargé des Infrastructures des Transports terrestres et de Désenclavement de donner les instructions afin que les travaux de butimage de l’axe Taif Sadio-Gassane soient effective car cette tranche est déjà inscrit dans ce programme de désenclavement. Cette route qui impacte plus de 90 mille personnes dans les 4 communes traversées et au-delà revêt un caractère économique, extrêmement important. Car elle relie directement et le plus rapidement possible le Ranch de Dolli et la capitale du Sénégal via Touba et l’autoroute Ila Touba », soutenu le Maire.



Mbaye Tine qui s’exprimait sur les ondes d’ Iradio promet déjà un vote-sanction contre l’actuel régime si l’autorité gouvernementale ne réagit pas face à l’unique doléance de la commune de Sadio.



«Je pense que les Sénégalais sont devenus exigeants, leur élection également il faut le lire à travers leurs doléances. S’ils sont satisfaits, ils le manifestent par les urnes, s’ils ne le sont pas également, ils le font savoir par les urnes. Je pense que le Président Macky Sall a les moyens et la générosité. Il a un programme spécial de désenclavement qui prend en compte beaucoup de parties du Sénégal et cette partie où nous sommes est l’une des priorités », a -t-il laissé entendre.