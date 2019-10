Blessure de Mbaye Niang: le coach du Stade Rennais dément le sélectionneur Aliou Cissé

Les tensions entre le Sénégal et Mbaye Niang vont-elles s’apaiser? Dans tous les cas, Julien Stéphan a tenu à mettre les choses au clair concernant l'état de santé de son attaquant, forfait avec sa sélection.

Stéphan: "Il n'a eu aucune infiltration"Le sélectionneur Aliou Cissé avait déclaré que Niang jouait depuis trois semaines avec des infiltrations dans le genou. "Totalement faux! Il n'a eu aucune infiltration, je vous le certifie", a ainsi lancé Stéphan, en conférence de presse ce vendredi, deux jours avant un déplacement à Monaco (dimanche, 17h), dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1.Qui dit alors la vérité alors sur le cas de Mbaye Niang? Des rumeurs d'incident interne en sélection et de blessure diplomatique avaient surgi.Cissé: "Il joue sous infiltration depuis trois semaines""Mbaye Niang est blessé. Il joue sous infiltration depuis trois semaines, avait affirmé Aliou Cissé il y a dix jours. Mais on a tenu à respecter la réglementation de la Fifa qui demande que chaque joueur qui se blesse vienne faire constater sa blessure. Il s’est blessé la veille, il est venu faire constater qu’il était blessé. Nos médecins sont des médecins compétents et professionnels qui ont effectivement constater que Mbaye s’est blessé. J’ai donc jugé que ce n’était pas nécessaire de faire voyager un joueur pendant plus de 12 heures alors qu’il ne jouera pas."« De tout cœur avec mes potes actuellement à Singapour pour Senegal-Bresil, une blessure m’ayant empêché de faire le voyage avec la sélection », avait pour sa part indiqué Mbaye Niang sur Twitter. Le médecin de la sélection et le coach ayant constaté avec professionnalisme mon indisponibilité.RMC Sport