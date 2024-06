Blocage de ses comptes : Madiambal évoque des « conséquences néfastes pour la boîte et le personnel »

Suite à des redressements fiscaux, l’administration des Impôts et Domaines a pris la décision de bloquer les comptes du patron du groupe Avenir communication Madiambal Diagne.



Réagissant à cette mesure, le journaliste et patron de presse a confirmé un redressement fiscal de 91 millions FCFA suite à une taxation d’office. Madiambal Diagne a également fait savoir que cette situation a des conséquences néfastes sur le personnel. « Une taxation d’office pour impôts 2020 et 2021 à hauteur de 91 millions est à l’origine de cette mesure aux conséquences néfastes pour la boîte et le personnel », a -t-il déclaré.