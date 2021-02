Blocage institutionnel en Haïti: aucune instance pour statuer

Ce qui divise d’un côté l’opposition politique et de l’autre Jovenel Moïse et ses partisans, c’est l’interprétation du dernier calendrier électoral au regard de la Constitution.



La Constitution, cette loi fondamentale, Haïti s’en est dotée à la suite de la chute de la dictature des Duvalier, les politiciens haïtiens y font constamment référence mais ils la violent en permanence depuis son adoption en 1987.



Par exemple, le Conseil constitutionnel, qui serait aujourd’hui capable de statuer sur la durée du mandat de Jovenel Moïse, ce conseil n’existe que sur le papier.



Autre solution qui aurait pu sortir le pays de la crise : le Sénat a la capacité de s’ériger en Haute Cour de justice mais comme aucune élection n’a été organisée depuis l’arrivée de Jovenel Moïse au pouvoir, aujourd’hui il n’y a plus qu’un seul tiers des sénateurs en fonction.



Il n’y a pas en Haïti d’équivalent de la Cour suprême comme aux États Uni : cette extrême faiblesse structurelle de l’État haïtien fait que la crise risque de s’enliser.