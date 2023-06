Blocus autour du domicile de Sonko: Antoine Félix Diome se justifie par "la doctrine du maintien de l'ordre"

L'opposant Ousmane Sonko est depuis 15 jours mis en résidence surveillé » à la Cité Keur Gorgui (Dakar) sans qu' aucune base légale lui soit notifiée ou à ses avocats. Mais pour le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome cet acte peut se justifier par la doctrine du maintien de l'ordre.



Qu'en est-il de cette expression ? Le premier flic du pays d'expliquer que celle-ci se repose sur quatre fondements à savoir : " La Légalité, la nécessité, la proportionnalité et la réversibilité".

La raison pour la quelle cette doctrine est appliquée au leader de Pastef c'est parce que Ousmane Sonko a déclaré qu'il fera une caravane sans déclaration et à l'étape de Kolda, un mort a été constaté".



" Le blocage oui, est ce qu'on peut laisser quelqu'un qui se lève un bonjour pour dire qu'il va faire une caravane sans déclaration. Et laissez compter les morts derrière. Non on ne le fera pas. A l'étape de Kolda, un mort a été constaté", s'est justifié le ministre Intérieur, ce jeudi, lors d'une conférence de presse du gouvernement du Sénégal.