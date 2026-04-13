Accident mortel à Dakar : la Police dévoile l’identité de l’agent décédé, le conducteur de l’autocar placé en garde à vue

La Police nationale a annoncé le décès tragique de l'agent de police Babacar Ndour, en service à la 1ère Compagnie du Groupement Mobile d'Intervention (GMI) de Dakar, survenu des suites d'un accident de la circulation.
Le drame s'est produit ce jour sur l'autoroute, alors que le défunt circulait à motocyclette en direction du centre-ville, accompagné d'un collègue. À hauteur de la passerelle de la Cité Belle Vue, leur engin a été percuté par un autocar.
Le choc, d'une extrême violence, a malheureusement causé le décès sur le coup de l'agent Babacar Ndour. Son passager, grièvement blessé, a été immédiatement évacué à l'Hôpital Principal de Dakar pour recevoir les soins nécessaires.
Le conducteur de l'autocar a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide involontaire par accident de la circulation.
La Direction générale de la Police nationale s'incline pieusement devant la mémoire du disparu et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille éplorée, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la Police nationale. Elle souhaite un prompt rétablissement au collègue blessé.
Le drame s'est produit ce jour sur l'autoroute, alors que le défunt circulait à motocyclette en direction du centre-ville, accompagné d'un collègue. À hauteur de la passerelle de la Cité Belle Vue, leur engin a été percuté par un autocar.
Le choc, d'une extrême violence, a malheureusement causé le décès sur le coup de l'agent Babacar Ndour. Son passager, grièvement blessé, a été immédiatement évacué à l'Hôpital Principal de Dakar pour recevoir les soins nécessaires.
Le conducteur de l'autocar a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide involontaire par accident de la circulation.
La Direction générale de la Police nationale s'incline pieusement devant la mémoire du disparu et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille éplorée, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la Police nationale. Elle souhaite un prompt rétablissement au collègue blessé.
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