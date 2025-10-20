Bolivie : victoire du candidat de centre droit Rodrigo Paz à la présidentielle

Le candidat de centre droit Rodrigo Paz a remporté l’élection, marquant le retour de la droite au pouvoir après près de vingt ans.



Avec 54,5 % des voix, il devance de près de dix points son rival Jorge Quiroga, également issu du camp conservateur, un résultat qui illustre l’essoufflement de la gauche, tenue pour responsable de la crise économique actuelle en Bolivie.