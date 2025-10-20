Réseau social
Bolivie : victoire du candidat de centre droit Rodrigo Paz à la présidentielle

Rodrigo Paz a remporté la présidentielle bolivienne avec 54,5 % des voix, devançant largement son rival Jorge Quiroga.



Le candidat de centre droit Rodrigo Paz a remporté l’élection, marquant le retour de la droite au pouvoir après près de vingt ans.

Avec 54,5 % des voix, il devance de près de dix points son rival Jorge Quiroga, également issu du camp conservateur, un résultat qui illustre l’essoufflement de la gauche, tenue pour responsable de la crise économique actuelle en Bolivie.
Lundi 20 Octobre 2025 - 10:43


