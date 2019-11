Bombardement de migrants en Libye : des enquêteurs de l'ONU soupçonnent un avion étranger

Un groupe d'experts travaillant pour le Conseil de sécurité de l'ONU a passé des mois à essayer d'établir qui était derrière l'attaque.



La chaîne Arabe de BBC a pris connaissance d'un rapport confidentiel présenté au Conseil de sécurité de l'ONU mercredi.



Le rapport cite des éléments de preuve provenant d'une source confidentielle selon lesquels " un nombre inconnu de Mirage 2000-9 " opéraient depuis deux bases aériennes en Libye au moment de l'attaque.

Les Émirats arabes unis et l'Égypte, qui ont tous deux soutenu la LNA, disposent d'un grand nombre d'avions de combat Mirage.



Un porte-parole de l'armée égyptienne a déclaré qu'elle ne voulait pas commenter un rapport avant sa publication.



Le rapport de l'ONU dit que les Mirages utilisaient deux bases aériennes : Jufra et al-Khadim.



En 2017, l'ONU a déclaré que les Émirats arabes unis avaient construit la base aérienne d'al-Khadim et fourni un soutien aérien aux forces du général Haftar.



Le rapport confidentiel conclut qu'il est "hautement probable" que l'attaque aérienne ait été menée à l'aide de missiles guidés avec précision par un avion de chasse "exploité par un État membre [de l'ONU] agissant en soutien direct des HAF [Forces armées Haftar]".



Le rapport ne nomme pas l'État, car il dit que des preuves sont encore en cours de collecte.



Les Émirats arabes unis et la LNA n'ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires de la BBC.



"S'il existe des preuves concrètes d'une intervention militaire directe de pays extérieurs, c'est totalement inacceptable et doit faire l'objet d'une enquête au plus haut niveau ", a déclaré l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Libye, Peter Millet.



La Libye fait l'objet d'un embargo sur les armes depuis 2011. En août 2019, les Émirats arabes unis ont signé un engagement à respecter l'embargo, comme l'ont aussi fait le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et l'Italie.