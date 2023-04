Bordeaux dénonce des insultes racistes à l'encontre de Malcom Bokele

Les Girondins de Bordeaux ont dénoncé samedi 8 avril des injures racistes proférées sur les réseaux sociaux contre leur défenseur Malcom Bokele. Selon footmercato, l’international camerounais, exclu contre Bastia (2-0) lors d’une fin de match houleuse de la 30e journée de Ligue 2, a reçu plusieurs messages de menaces et d'insultes, certaines à caractère raciste, lui sur son compte Instagram.



Sur ce, les Girondins n'ont pas tardé à réagir, avec la publication d'un communiqué visant à dénoncer le racisme qui commence à prendre place dans le milieu footballistique.



« Quelles que soient les situations de jeu vécues sur le terrain, rien ne peut et ne pourra jamais justifier le racisme dans le football. Ayant pris connaissance des événements survenus après la rencontre, Bordeaux apporte tout son soutien à Malcom Bokele face aux propos et insultes proférés à son égard », a dénoncé le directeur général délégué du club, Thomas Jacquemier.



Les Girondins, « fermement engagés dans cette lutte contre le racisme et toutes formes de discriminations », ont indiqué qu’ils envisageaient « les poursuites possibles pour que les faits survenus ce jour ne restent pas impunis ».