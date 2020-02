Botswana: la vente aux enchères de permis de chasse à l’éléphant fait polémique

Au total six permis, vendus entre 330 000 à 430 000 dollars l’unité.



Chaque permis donne le droit d’abattre dix éléphants, excepté ceux porteurs d’un collier destiné à suivre leurs mouvements, et donc protégés.



L’identité des acheteurs n’a pas été révélée. Mais ces enchères sont ouvertes aux entreprises enregistrées dans le pays et ayant une expérience attestée de la chasse. Il s’agit bien souvent d’agences de tourisme spécialisées, qui revendent ensuite ces permis à des chasseurs du monde entier.



Le rétablissement de la chasse l’année dernière par le président botswanais a suscité une vive polémique. Celui-ci estime qu’il en va de la survie de l’espèce, que leur développement incontrôlé menace les moyens de subsistance de la population locale. Son prédécesseur Ian Khama, fervent protecteur de l'environnement, avait interdit la chasse commerciale.