Boubacar Camara s'énerve: "Laissez-moi tranquille, je ne transhume pas"

L'ancien Directeur général des Douanes, Boubacar Camara est critiqué depuis que le journaliste consultant Adama Gaye a révélé son l'audience avec Macky Sall. Après avoir quitté la coalition Jotna pour créer une autre, Boubacar Camara continue d'assurer que jamais, et pour rien au monde, il ne transhumera.



Le journal "LES ÉCHOS" de ce 10 novembre informe que lundi dernier, dans son statut, s'adressant certainement à Macky et à ses ouailles, il a écrit : "n'avez-vous pas assez de transhumants comme ça ? Vous en avez de toutes les couleurs et de tous les acabits... Gourmand, ce n'est pas bon. Laissez-moi tranquille, je ne transhume pas. Je bâtis la coalition véritable. Arrêtez de rêver et occupez vous d'alléger la souffrance des Sénégalais".