Bougane Gueye Dany : « c’est Ousmane Sonko qui nous a montré la voie, Grand frère leçon sue »

Le leader de Gueum Sa Bopp Bougane Gueye Dany a fait face à la presse ce jeudi pour s’exprimer sur son interpellation à la Division Cybercriminalité, hier lundi pour diffamation. A entendre ses propos, le leader de Gueum Sa Bopp ne semble pas regretter les propos qui lui ont valu cette interpellation.



« Moi Bougane j’ai un objectif à atteindre et je reste un passionné du Sénégal, je reste un démocrate et je vais m’ériger en bouclier contre toute chose qui entache la démocratie ». D’après sa déclaration Bougane Gueye s’identifie comme étant la patate chaude pour le régime Sonko Diomaye.



Revenant en détail sur son face à face avec les enquêteurs, il explique, avoir répété devant eux les mêmes propos qui lui ont valu la convocation. « A la question de savoir si c’est moi qui ai dit que le Premier ministre a menti sur les chiffres des finances publiques, je leurs ai répondu, j’assume, Ousmane Sonko, je ne dis pas seulement qu’il a menti, mais il n’y a jamais eu du vrai dans ses sorties. Si lui Ousmane Sonko, il a osé dire que Macky Sall en tant que Président à menti, qui est -il pour ne pas qu’on lui dit la même chose ? » a expliqué le candidat déclaré aux législatives.



Toutefois, Bougane a confirmé qu’il n’y avait pas de plainte déposée contre lui, et que c’était la Cybercriminalité qui s’est autosaisie, suite à sa sortie contestant les chiffres donnés par le gouvernement.



S’adressant directement au Premier ministre, Bougane Gueye soutient : « Ousmane Sonko, tu dois savoir que je ne suis pas un poltron ». Et de renchérir : « A Ousmane Sonko, je le regarde dans les yeux, pour lui signifier que je n’ai pas peur, je vous révèle que peut être les autres ne le savent pas mais, nous deux on se connait, et lui, Ousmane Sonko sait que Bougane n’est pas un poltron. Quant il a été convoqué par la justice il ne s’y est pas rendu. Ousmane Sonko, n’a jamais accepté de déférer à une convocation provenant de la justice sénégalaise ».



Le patron de Dmedia souligne que c’est le PM qui leur a montré la stratégie politique qu’il applique contre lui. « Ousmane Sonko a tendance à oublier qu’on a mené avec lui le combat quand il avait des soucis avec la justice. Nous en tant que ces cadets, c’est lui qui nous a montré la voie à suivre, et maintenant, nous savons comment y aller », a laissé entendre Bougane.

« Grande frère, la leçon est sue », a-t-il lancé.



Toutefois, Bougane se dit satisfait de la mobilisation de ses militants et sympathisants et également des acteurs politiques venus lui apporter leur soutien, qu’il remercie de passage.