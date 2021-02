Bougane Gueye réitère sa confiance et son soutien à Ousmane Sonko

Le patron du mouvement "Gueum Sa Bop" (croire en soi), Bougane Gueye Dany, a réitéré sa confiance et son soutien à l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol et de menace de mort par une jeune fille travaillant dans un salon de massage à Dakar.



« Ceux qui sont admirés sont d’abord éprouvés et chaque épreuve a une vertu pédagogique. J’ai confiance en toi Grand frère. Tout mon soutien », a posté le patron de la Sentv sur facebook.