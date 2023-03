Bougane donne des détails sur le supposé deal de 98 milliards FCFA impliquant Mansour Faye

Il avait déclaré sur un emprunt de l’Etat du Sénégal à hauteur de 98 milliards de Fcfa. Selon Bougane Gueye, «l'emprunt a été fait à l’insu du ministère des Finances ». Nommant les personnes impliquées, le patron de D-Media pointe du doigt Mansour Faye et Amadou Ba. Il a donné plus de détails lors d'une conférence de presse ce jeudi.



« 98 milliards F CFA, relativement au plan spéciale de désenclavement du Sénégal sur la période 2023-2027. En effet, comme vous le savez des entités sous la tutelle du ministre Mansour Faye en charge de ce département a fait un emprunt auprès de la société MUFJ pour un montant de 98 milliards de francs CFA. Une transaction en bonne et due forme. Avec une garantie souveraine, signée par le président Macky Sall à la date du 6 janvier 2022», a expliqué l'opposant, face à la presse.



« Que tout est normal à la matière, mais c’est bien, c’est très loin d’être le cas. Et pour cause, nul besoin de rappeler que les fonds n’ont pas atterri au trésor public. Je dit et je répète les fonds n’ont pas atterri au trésor public. Mais les fonds sont plutôt logés dans un compte privé, en toute illégalité violant, toutes règles de transparence en la matière. Plus grave, ces fonds en question, ont été placés en DAT autrement dit en dépôt à terme», a encore dit le leader de Gueum Sa Bopp.



Poursuivant, le patron du groupe de presse D-Media, a révélé que « l’argent a été prêté à une banque de la place. Pire, ces fonds produisent des intérêts qui versés dans u' compte au nom de État du Sénégal, à l’insu du ministère des Finances, en l’occurrence le trésor public. D’ailleurs, dira-t-il, ce mal financier est logé à la banque FBN First bank national qui est ici au Sénégal. Bougane de rappeler que ce compte est méconnu des services du ministère des Finances et pire c’est un proche de Mansour Faye qui en ai le signataire.



M. Gueye s'est ensuite attaqué au président Macky Sall. Il estime que si ce dernier que les Sénégalais sont fatigués, la vie est chère et que les prix des denrées ont flambé ce n’est rien d’autre, que le fruit d’un échec. « Qu’il sache et retienne que les Sénégalais lui ont tourné le dos».