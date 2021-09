« Bougazelli allait lourdement être condamné s’il n’était pas du camp de Macky Sall », selon un maire socialiste

Le maire socialiste de la commune de Ndolou, dans la région de Diourbel, Mamadou Kany Beye, s’est exprimé sur les scandales impliquant les membres de la mouvance présidentielle. Il estime que l’affaire Seydina Fall alias Bougazelli prouve qu’il existe au Sénégal une justice à deux vitesses.



« S’agissant de l’affaire Bougazelli ont les vidéos compromettantes montrant son arrestation pour trafic de faux billets de banque, circulent sur les réseaux sociaux, je ne suis nullement surpris de le voir vaquer tranquillement à ses occupations malgré la gravité des faits. Tout ceci démontre que nous avons une justice à deux vitesses au Sénégal », a dit le maire socialiste dans L’AS.



Pour lui, Bougazelli serait aujourd’hui arrêté, jugé et lourdement condamné s’il n’était pas du camp de Macky Sall. Ce qui prouve l’existence d’une justice à deux vitesses. "Sinon comment comprendre que Simon et Kilifeu soient en prison pour des faits mille fois moins graves que le délit de trafic de faux billets de banque reproché à Bougazelli qui a été pris main dans le sac", s'est-il interrogé.



Mamadou Kany Beye se pose les mêmes questions sur l’affaire de présumé trafic de passeports diplomatiques dont les deux députés du pouvoir, Mamadou Sall et Boubacar Biaye sont cités. « De toute façon, ils ne seront jamais inquiétés pendant qu’ils sont au pouvoir. Mais, ils paieront leurs nombreux délits et crimes une fois que Macky Sall sera débarqué après la présidentielle de 2024. Le réveil risque d’être brutal pour tout de beau monde », a-t-il averti