Boun Abdallah Dionne aurait imposé des marchés d’une valeur de 114 milliards FCFA à l’Armp

Selon le quotidien ‘Les Échos’, Mahammad Boun Abdallah Dionne, ministre d'État Secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal, a imposé l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (Armp) la validation des marchés de gré à gré d'une valeur de 114 milliards Fcfa.



Il s'agit des marchés de construction d'infrastructures sociales à l'Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio pour un montant de 31 milliards FCFA et dans les universités régionales (Ziguinchor, Kaolack, Fatick, Kaffrine et Bambey) à 47 milliards FCFA.



D'ailleurs, le chef de l'État est intervenu pour redéfinir le projet en ajoutant une rallonge de 2 milliards FCFA au marché pour l'Université de Diamniadio.



Dionne a aussi imposé à l'Armp un marché de 36 milliards FCFA de la Senelec relatif à l'approvisionnement en poteaux en béton et à la réalisation de travaux de remplacement des poteaux en bois dans le cadre du service universel à l'électricité. Sans oublier les ententes directes de 78 milliards FCFA pour le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann.