Boun Abdallah Dionne ne s'est pas rendu à la grande mosquée de Touba ce vendredi que pour prier...

Le ministre d'Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République a effectué la prière de ce vendredi 20 mars 2020 à Touba aux côtés du Khalife général des mourides et de son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre.

A ce moment, la police et la gendarmerie faisaient le tour de la capitale pour fermer les mosquées et arrêter les imams qui ne voulaient pas respecter l'arrêter du Gouverneur portant fermeture de toutes les mosquées de Dakar.



Une image qui a suscite plusieurs commentaires sur les Réseaux sociaux. Mais selon des sources de PressAfrik, bien au fait du voyage de l'ancien Premier ministre, si Boun Abdallah Dionne s'est déplacé dans la cité religieuse, ce n'était pas seulement pour assister à la prière du vendredi. Il avait un message du chef de l'Etat à transmettre à Serigne Mountakha Mbacké. Nos sources d'ajouter que l'entêtement de certains marabouts mourides et fidèles mourides qui crée la dissonance dans la politique préventive de l'Etat et la lutte contre l'épidémie du Coronavirus ont été les sujets principaux de discussion.



Nous promettons d'y revenir avec de nouveaux éléments dans les prochaines minutes...